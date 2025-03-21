Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 934 подписчика

Начальник дипломатического генштаба России: Сергею Лаврову — 75

Начальник дипломатического генштаба России: Сергею Лаврову — 75

Свой 75-летний юбилей сегодня отмечает глава МИД России Сергей Лавров. Учредитель Царьграда Константин Малофеев справедливо заметил, что министр, по сути, является сегодня начальником дипломатического генштаба.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх