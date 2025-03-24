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Метеоролог рассказал, когда москвичам можно будет переобувать автомобили

Метеоролог рассказал, когда москвичам можно будет переобувать автомобили

На этой неделе в Центральной России установится среднесуточная температура выше плюс пяти градусов. Наступит «автомобильная» весна, то есть можно будет менять зимнюю резину на летнюю, рассказал метеоролог Евгений Тишковец.

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