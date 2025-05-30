Где хранить лук, чтобы он не гнил

Лук — один из самых устойчивых к хранению овощей, но только при соблюдении определенных условий. Многие хозяйки сталкиваются с одной и той же проблемой: лук начинает гнить, пускать ростки, портится и теряет вкус.
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