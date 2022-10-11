«Джеймс Уэбб» запечатлел рождение далекой Солнечной системы

©NASA/ESA/CSA/STCI/Mark McCaughrean Небольшое пятнышко в центре изображения, похожее на НЛО, представляет собой молодую звезду возрастом всего около 1 миллиона лет, окруженную протопланетным диском, из которого, как ожидается, зародятся планеты.