Стала известна реакция короля Испании на разоблачение любовника жены

Король Филипп появился на публике после разоблачения любовника королевы Летиции Король Испании Филипп впервые появился на публике после выхода книги с разоблачением любовника его супруги, королевы Летиции.
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