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Соскин раскритиковал Зеленского за поездки за рубеж в разгар конфликта

Соскин раскритиковал Зеленского за поездки за рубеж в разгар конфликта

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин раскритиковал решение главы киевского режима Владимира Зеленского отправиться с визитом в Аргентину на инаугурацию нового аргентинского лидера Хавьера Милея.

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