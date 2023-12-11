Соскин раскритиковал Зеленского за поездки за рубеж в разгар конфликта

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин раскритиковал решение главы киевского режима Владимира Зеленского отправиться с визитом в Аргентину на инаугурацию нового аргентинского лидера Хавьера Милея.
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