Россия не станет вести переговоры с Соединенными Штатами Америки и Украиной после авантюры Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, считает отставной советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
В США встревожились после заявления Путина по Украине
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Федор Родников
Звучит страшно,но на заявления Путина уже не обращают внимания не только на Западе,но и в его администрации,ЦБ,правительстве,Сов.феде,гос.думе и прочих ветвях власти.Его либеральное отношение к откровенным врагам России ни к чему хорошему не приведёт.
Ответить
19 час.
СЗ
Светлана Зуева
Рубить с плеча тоже не верно....особенно в современных реалиях☝️
Ответить
15 час.
Свежие комментарии