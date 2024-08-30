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В США встревожились после заявления Путина по Украине

В США встревожились после заявления Путина по Украине

Россия не станет вести переговоры с Соединенными Штатами Америки и Украиной после авантюры Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, считает отставной советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

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Комментарии
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Федор Родников
Звучит страшно,но на заявления Путина уже не обращают внимания не только на Западе,но и в его администрации,ЦБ,правительстве,Сов.феде,гос.думе и прочих  ветвях власти.Его либеральное отношение к откровенным врагам России ни к чему хорошему не приведёт.
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19 час.
СЗ
Светлана Зуева
Рубить с плеча тоже не верно....особенно в современных реалиях☝️
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15 час.

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