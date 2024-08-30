В США встревожились после заявления Путина по Украине

Федор Родников

Звучит страшно,но на заявления Путина уже не обращают внимания не только на Западе,но и в его администрации,ЦБ,правительстве,Сов.феде,гос.думе и прочих ветвях власти.Его либеральное отношение к откровенным врагам России ни к чему хорошему не приведёт.