Жительницу Ижевска осудили за финансирование украинской религиозной организации

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осудили местную жительницу за финансирование деятельности украинской религиозной организации «Всеукраинский духовный центр «Возрождение» и фонда «Благотворительный фонд «Возрождение» Владимира Мунтяна», которые признаны нежелательными на территории России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Удмуртии подсчи...
- МыСпросилиЗаВас: ...
- Депутаты Госсовет...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым