Не нужно навязыватья мужчине - ни к чему хорошему это в конечном счете не приведет. Станьте выбором мужчины

Галина Таксанова

Много лет назад читала рассказ одной женщины. Она была вдовой с маленьким ребёнком лет 3-4. Встретила достойного, как ей казалось, мужчину и полюбила его. Он знал, что у неё есть ребёнок, но ребёнка ещё не видел. Ухаживал красиво, замуж звал. Она согласилась, но всё же решила проверить его чувства к малышу, для неё это было главным. Пригласила к себе домой, когда ребёнок был в садике. Приготовила стол, всё, как надо. Потом она решила показать ему альбом с семейными фотографиями. При просмотре женщина, как бы невзначай, показывает мужчине фото и говорит, что это её сын, а тот равнодушно перелистывает страницу и смотрит следующие фото. И тут женщина всё поняла - он не будет отцом для её ребёнка! Она рассталась с мужчиной, который был равнодушен к её сыну. Кто знает, может, ей надо было бы познакомить их ближе, проявить инициативу? Однако женщине хватило первого впечатления...А он так и не понял причину расставания и, кстати, никогда не спрашивал о сыне ни во время встреч, ни после.