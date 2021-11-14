Svadba1000.ru

192 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Колесников
    Зато в стране с начала 90-х победила Демократия! ))Квартирный вопрос...
  • Валентина Литвяк
    Чтобы любить влюбленным, дайте влюбленным угол (В.Высоцкий) Только после этого будет положительно решен демографическ...Квартирный вопрос...
  • Анна Марченко
    Нет в России хозяина, есть нарцисс, который каждый день в телевизоре любуется сабойКвартирный вопрос...

Не нужно навязыватья мужчине - ни к чему хорошему это в конечном счете не приведет. Станьте выбором мужчины

Не нужно навязыватья мужчине - ни к чему хорошему это в конечном счете не приведет. Станьте выбором мужчины

Самого доброго Вам времени суток, дорогие мои читатели и подписчики! Друзья мои, провела я сессию и вот что хочу Вам рассказать.

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Lira Tantabaeva
Есть ещё один вариант, верный, который работает на все 100%, когда сама женщина выбирает. И выбирать надо не себе мужчину, а отца своим детям. Лучшее вложение в детей- это найти им заботливого отца.
Ответить
14 час.
Галина Таксанова
Много лет назад читала рассказ одной женщины. Она была вдовой с маленьким ребёнком лет 3-4. Встретила достойного, как ей казалось, мужчину и полюбила его. Он знал, что у неё есть ребёнок, но ребёнка ещё не видел. Ухаживал красиво, замуж звал. Она согласилась, но всё же решила проверить его чувства к малышу, для неё это было главным. Пригласила к себе домой, когда ребёнок был в садике. Приготовила стол, всё, как надо. Потом она решила показать ему альбом с семейными фотографиями. При просмотре женщина, как бы невзначай, показывает мужчине фото и говорит, что это её сын, а тот равнодушно перелистывает страницу и смотрит следующие фото. И тут женщина всё поняла - он не будет отцом для её ребёнка! Она рассталась с мужчиной, который был равнодушен к её сыну. Кто знает, может, ей надо было бы познакомить их ближе, проявить инициативу? Однако женщине хватило первого впечатления...А он так и не понял причину расставания и, кстати, никогда не спрашивал о сыне ни во время встреч, ни после.
Ответить
13 час.
mores aaaaaaaaaaaa
Всё как обычно - сначала сказать правду, а потом начать подмешивать неправду. Да, мужчина должен позвать сам, но это не значит, что все мужчины расчетливы. Так же как и не все женщины расчетливы. Статейка внедряет аморальные отношения
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх