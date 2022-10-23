Первая лига. СКА примет «Велес», «Рубин» в гостях у «Акрона», «Алания» против «Краснодара-2»

Хабаровский СКА примет «Велес» в 15-м туре Первой лиги. Также в воскресенье «Рубин» сыграет в гостях с «Акроном», «Алания» – с «Краснодаром-2», «Балтика» встретится дома с «Волгой».
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