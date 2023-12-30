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Несекретные материалы

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Польский МИД вручил главе посольства РФ ноту с требованием «прекратить полеты крылатых ракет над Польшей»

Польский МИД вручил главе посольства РФ ноту с требованием «прекратить полеты крылатых ракет над Польшей»

Несмотря на смену польского правительства Варшава продолжает демонстрировать двуличие, лицемерие, цинизм, предвзятость, русофобию и агрессивность по отношению к Москве.

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Комментарии
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Александр Шедный
Не хотят, чтобы над ними пролетали? Так и быть: следующие прилетят уже к ним. Пусть немного потерпят.
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9 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ А что хотели поляки раз завязли  в конфликте по-соседски, причем по собственному желанию, поставляя вооружение и боеприпасы, и не против, чтобы польские наемники потренировались убивать русских... пока пролетает над Польшей, но запросто может и прилететь и не факт, что это может быть то, что Польша  сама поставила украине... Что,  и самим себе поляки ноту вручать будут? Вот просто привыкайте, что мимо Польши точно не пролетит, ибо Бог шельму метит...
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7 час.
Nikolay Zakharov
Если пшеки не успокоятся в помощи незалэжной,то залетать к ним будут почаще случайные боеприпасы.
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55 мин.

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