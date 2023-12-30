Польский МИД вручил главе посольства РФ ноту с требованием «прекратить полеты крылатых ракет над Польшей»

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ А что хотели поляки раз завязли в конфликте по-соседски, причем по собственному желанию, поставляя вооружение и боеприпасы, и не против, чтобы польские наемники потренировались убивать русских... пока пролетает над Польшей, но запросто может и прилететь и не факт, что это может быть то, что Польша сама поставила украине... Что, и самим себе поляки ноту вручать будут? Вот просто привыкайте, что мимо Польши точно не пролетит, ибо Бог шельму метит...