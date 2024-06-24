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Петербургский дневник

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Валентина Матвиенко призвала не поддаваться эмоциям в связи с терактом в Дербенте и Махачкале

Валентина Матвиенко призвала не поддаваться эмоциям в связи с терактом в Дербенте и Махачкале

По её словам, силовые органы и НАК в кратчайшие сроки зачистят экстремистские ячейки Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования родным погибших и раненых после теракта в Дербенте и Махачкале и призвала общество не поддаваться эмоциям.

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Комментарии
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генрих кан
А что еще можно ждать от наших правителей. Сколько живу, все время одно и то же:  не волнуйтесь, все образуется, вы только ждите. А сколько можно ждать и терпеть? Почему-то нас считают глупым стадом, которое повести на убой и мы добровольно с этим согласимся. Хорошего же мнения у наших вожаков о народе, которому они клялись служить верой и правдой.
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