Валентина Матвиенко призвала не поддаваться эмоциям в связи с терактом в Дербенте и Махачкале

генрих кан

А что еще можно ждать от наших правителей. Сколько живу, все время одно и то же: не волнуйтесь, все образуется, вы только ждите. А сколько можно ждать и терпеть? Почему-то нас считают глупым стадом, которое повести на убой и мы добровольно с этим согласимся. Хорошего же мнения у наших вожаков о народе, которому они клялись служить верой и правдой.