Валентина Матвиенко призвала не поддаваться эмоциям в связи с терактом в Дербенте и Махачкале

По её словам, силовые органы и НАК в кратчайшие сроки зачистят экстремистские ячейки Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования родным погибших и раненых после теракта в Дербенте и Махачкале и призвала общество не поддаваться эмоциям.
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