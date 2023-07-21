Будапешт (WTA). 1/4 финала. Тимофеева сыграет с Юван, Аванесян – с Подорошкой

Сетка турнира здесь. Hungarian Grand Prix Будапешт, Венгрия 17 – 23 июля 2023 WTA 250 Призовой фонд – 259 303 долларов Открытые корты, грунт 1/4 финала Мария Тимофеева (Россия) Кайя Юван (Словения) Дата проведения 21 июля, 12.
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