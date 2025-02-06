В Госдуме рассказали, запретят ли в России иностранные игровые сервисы

Пока таких нововведений не планируется, однако депутаты хотят добиться принятия закона о маркировке видеоигр В России не будут запрещать иностранные игровые сервисы, но маркировку их контента хотят сделать обязательной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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