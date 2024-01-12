Джеффри Сакс: "У Запада в отношении Африки слишком много жадности, корысти и имперского наследия"

Американский экономист Джеффри Сакс, известный своими работами по глобализации и борьбе с бедностью, дал интервью изданию The Africa Report, в котором весьма хлёстко высказался о политике Запада в Африке.
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