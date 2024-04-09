Мэрия Барнаула ищет подрядчика, который будет ловить и содержать бездомных животных

Компании-победителю готовы заплатить почти 5 млн рублей Комитет по благоустройству Барнаула ищет компанию-подрядчика, который будет отлавливать, содержать бездомных животных и возвращать их на прежние места обитания.
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