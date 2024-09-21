Times: Запад «приватно» разрешит Украине бить своими ракетами вглубь России

Великобритания и США могут в приватном порядке предоставить Украине разрешение на запуск ракет большой дальности Storm Shadow по территории России, не разглашая это до тех пор, пока не будет запущена первая ракета, пишет Times со ссылкой на западные дипломатические источники.
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