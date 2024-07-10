Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Про блокировку Youtube в России

Про блокировку Youtube в России

Про блокировку Youtube в РоссииТретьего дня YouTube уничтожил и забанил каналы российских артистов, в том числе каналы SHAMANа, Полины Гагариной, Юлии Чичериной, Олега Газманова, Григория Лепса и актёра Вячеслава Манучарова.

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