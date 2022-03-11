Росавиация сняла ограничения на полеты в Армению, Казахстан, Азербайджан и еще пять стран

Речь идет об ограничениях, которые были введены из-за коронавирусаРосавиация отменила ограничения на регулярные и чартерные рейсы в Армению, Казахстан, Азербайджан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран.