Росавиация сняла ограничения на полеты в Армению, Казахстан, Азербайджан и еще пять стран

Речь идет об ограничениях, которые были введены из-за коронавирусаРосавиация отменила ограничения на регулярные и чартерные рейсы в Армению, Казахстан, Азербайджан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран.
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