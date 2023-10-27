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Лидеров Египта, Ливии и Ливана пригласили поддержать Палестину в Анкару

Лидеров Египта, Ливии и Ливана пригласили поддержать Палестину в Анкару

Турция отправила приглашения лидерам Саудовской Аравии, Египта, Ливии, Ливана и Иордании, чтобы те могли принять участие в митинге в поддержку Палестины в Стамбуле, пишет газета Sabah со ссылкой на источники.

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