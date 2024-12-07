Расчет БПЛА уничтожил автомобиль ВСУ на кураховском направлении

Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) мотострелковой бригады отдельной гвардейской армии Южной группировки войск уничтожил автомобиль Вооруженных сил Украины (ВСУ) на кураховском направлении специальной военной операции.
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