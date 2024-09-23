«Калашников» представил беспилотный вертолет «Альфа-Е» с грузовым кейсом

Фото: концерн «Калашников» Компания «Тихие крылья» (концерн «Калашников») продемонстрировала многофункциональный беспилотный вертолет «Альфа-Е», который теперь оснащен кейсом для перевозки грузов, на Всероссийском распределенном фестивале беспилотных авиационных систем «Дотянуться до неба».
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