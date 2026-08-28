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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш посетит Киргизию на саммите ШОС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш посетит Киргизию на саммите ШОС

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерреш намерен посетить Киргизию в связи с проведением саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

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