Волейболисты Ямала уступили Санкт-Петербургу в первом матче Спартакиады

Мужская сборная ЯНАО по волейболу провела первый матч на Спартакиаде народов России в Екатеринбурге. Северяне встретились с командой Санкт-Петербурга и уступили со счетом 1:3, сумев навязать серьезную борьбу в третьей партии, сообщила пресс-служба волейбольного клуба «Факел Ямал».