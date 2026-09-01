Волейболисты Ямала уступили Санкт-Петербургу в первом матче Спартакиады

Мужская сборная ЯНАО по волейболу провела первый матч на Спартакиаде народов России в Екатеринбурге. Северяне встретились с командой Санкт-Петербурга и уступили со счетом 1:3, сумев навязать серьезную борьбу в третьей партии, сообщила пресс-служба волейбольного клуба «Факел Ямал».
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