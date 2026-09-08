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Широков о ЦСКА: «Победа над «Зенитом» не сказать, что заслуженная, в 1-м тайме могли спокойно получить пятерку. Совсем скоро команда провалится, думаю»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался об игре ЦСКА.  В субботу армейцы победили «Зенит» в матче 7-го тура Альфа-Банк РПЛ (2:1).

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