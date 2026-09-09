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Газета.ру

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В Германии кандидата на пост мэра Берлина Краха заподозрили в коррупции

В Германии кандидата на пост мэра Берлина Краха заподозрили в коррупции

Прокуратура Ганновера начала расследование в отношении кандидата от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на пост правящего бургомистра Берлина Штеффена Краха, начато расследование по подозрению в коррупции.

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