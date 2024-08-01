Этот продукт спровоцировал трагедию в китайской семье! Все думают, что он полезен, а он вызывает инсульт и высокое давление

Читая заголовок, вы, наверное, подумали: черт возьми, что нужно съесть, чтобы это обернулось бедой для всей семьи? Ответ так прост, что вы никогда бы сами не догадались, — соевый соус! Разумное употребление соевого соуса имеет определенные преимущества, однако его неправильное использование может нанести вред всему организму.