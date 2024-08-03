Байден удивил всех: неожиданный визит в пустой самолет на авиабазе Эндрюс

Джо Байден удивил всех своим неожиданным поступком на авиабазе Эндрюс в Мэриленде. Он внезапно зашел в пустой самолет, который привез обменянных заключенных, оставив в недоумении вице-президента Камалу Харрис и остальных присутствовавших.
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