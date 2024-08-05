Ynet: Израиль рассматривает вариант превентивного удара по Ирану

Власти Израиля рассматривают возможность нанесения превентивного удара по Ирану. Такой вариант обсуждался на совещании премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху с руководителями армии и спецслужб 4 августа.
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