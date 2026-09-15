Владелец «Милана» Кардинале хочет приобрести «Аль-Наср». Роналду может войти в консорциум (Наваф Аль-Тамими)

Криштиану Роналду и владелец «Милана» Джерри Кардинале могут стать совледальцами «Аль-Насра». Как сообщает Sportitalia , гендиректор консорциума RedBird рассматривает возможность создания футбольной франшизы с возможностью расширения в будущем – утверждается, что Кардинале уже установил предварительные контакты с « Аль-Насром » через посредников, однако на данный момент ситуация выглядит сложной.