Владелец «Милана» Кардинале хочет приобрести «Аль-Наср». Роналду может войти в консорциум (Наваф Аль-Тамими)

Криштиану Роналду и владелец «Милана» Джерри Кардинале могут стать совледальцами «Аль-Насра». Как сообщает Sportitalia , гендиректор консорциума RedBird рассматривает возможность создания футбольной франшизы с возможностью расширения в будущем – утверждается, что Кардинале уже установил предварительные контакты с « Аль-Насром » через посредников, однако на данный момент ситуация выглядит сложной.
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