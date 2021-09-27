В Европе не рожают, потому что зажрались. А вот в бедных странах рожают. Значит деньги тут не причем

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаВ Европе не рожают, потому что зажрались. А вот в бедных странах рожают. Значит деньги тут не причем автор - Кухонные посиделки2 Вкалывают роботы, а не человек. Или мифы про демографию Ох уж эти человеки.Вернуться к статье66НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьGrandadМного детей рождается у техьнародов, где чтут и уважают старшее поколение и не оставляют их одних в старости. Дети - страховка родителям. Беседовал с одним таджиком примерно 30 лет от роду. Он рассказывал, что работает в России, чтобы помогать младшим братьям учиться, отцу, "который уже старенький - ему 50 лет". Отец, действительно работал на износ, чтобы содержать семью и быть уверенным, что дети его не бросят. У русских такой подход был раньше, но постепенно угасает: дети отделяются, разъезжаются по миру. В западных странах дети тоже стремятся жить отдельно с ранних лет.Валерий КМысли умные, но кто к ним прислушается? Сейчас живут одним днем.Дым ДымычНи в РФ ни на Западе, олигархи ни как не заинтересованы ни в количестве народа ни в его качественном образовании. Послушайте Чубайса и Грефа что они говорят об образовании. Наши враги живут среди нас.JSJohann SpiesСначала нужно было сделать все для молодых людей, чтобы они не боялись заводить семью и детей. А то ничего не делают, а потом говорят люди не хотят рожать или с одной стороны дают, а с другой такие цены, что они подумают, что лучше...Anisimova LyubovНе согласна, что много детей рождается там, где уважают старшее поколение. Детей в бедных странах Африки, Юж. Америки рожают много, потому что кто им будет делать аборты? Или кто будет предохраняться? Там браки разрешены с 12 лет и никто не спрашивает тебя, хочешь ли ты жить с этим мужчиной или нет? Будешь рожать столько, сколько будешь спать вместе. Но многие новорожденные умирают, да и маленькие дети умирают, не дожив до 7 лет. Так что из 7-8 рожденных детей выживут до 18 2-3 ребенка. Причем там все дети начинают рано работать, лет с 6-ти. Делают посильную работу и даже больше. Какое там уважение к старшим? А в Европе семьи не большие, потому что многие бояться за будущее своих детей и внуков. Что будет через 10-20 лет? Какие прогнозы? Глобальное потепление уже показывает как меняется климат. Где-то засуха, где-то пожары, наводнения, извержения вулканов... В океанах и морях десятки тысяч тонн пластика плавает..Человечество засрало свою среду обитания, свою планету, свой дом!! И Земля уже переселена, и скоро пресной воды и продовольствия не будет хватать не только в Африке и но и по всему миру.... да, дети - наше будущее, но какое будущее мы готовим нашим детям????ААлексейПочему женщины из Африки и Азии рожают много? Недавно прочитал, что они при родах испытывают состояние эйфории сродни наркотическому опьянению, в отличии от белых женщин, у которых роды сопровождаются болью. Насколько это верно, не знаю, надо спросить у женщин.Комментировать
Свежие комментарии