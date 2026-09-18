Марьинский вестник
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Марьинский вестник

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В клубе на Подольской научат вязать авторские изделия

Клуб «Подросток» на улице Подольской вновь открывает двери для всех, кто хочет попробовать себя в рукоделии.

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