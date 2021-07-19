Депутат Рады заявил о начале эпохи голода и нищеты на Украине

Экономика сегодняПолитикаДепутат Рады заявил о начале эпохи голода и нищеты на УкраинеДепутат Верховной рады Илья Кива заявил, что подошла к концу "эпоха бедности" и наступила "эпоха голода и нищеты".Вернуться к статье51НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир СоловьевДа, что ВЫ! А как же Крым, который должен был вернуться в "процветающую" ассоциированную Украину?!Владимир EвтушенкоКива не орал про процветающую Украину.Владимир СоловьевНе лично он, но те, с кем он работал и были уверены все в возврате Крыма.Владимир EвтушенкоМолодец, Кива, что правду сказал.VAvasul asdВот теперь точно Голодомор настанет, демократично-хохляцкийКомментировать
Свежие комментарии