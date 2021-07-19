Экономика сегодня

291 592 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Кушнарев
    какое нам дело,что у них закончится? Это путину они братья,а русским - враги.У путина все братья,кроме русскихЖители Украины мо...
  • Михаил Абросимов
    Клоун пошёл вразнос. Видимо почувствовал, что скоро повесят..Зеленский уволил ...
  • Максим Пипотя
    Чего ожидать от клоуна?Ответ Зеленского ...

Депутат Рады заявил о начале эпохи голода и нищеты на Украине

Депутат Рады заявил о начале эпохи голода и нищеты на Украине

Депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что подошла к концу "эпоха бедности" и наступила "эпоха голода и нищеты".

Вернуться к статье
51
Обсудить
Владимир Соловьев
Да, что ВЫ! А как же Крым, который должен был вернуться в "процветающую" ассоциированную Украину?!
Владимир Eвтушенко
Кива не орал про процветающую Украину.
Владимир Соловьев
Не лично он, но те, с кем он работал и были уверены все в возврате Крыма.
Владимир Eвтушенко
Молодец, Кива, что правду сказал.
vasul asd
Вот теперь точно Голодомор настанет, демократично-хохляцкий

Картина дня

наверх