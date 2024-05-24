ТАСС: завод из дела Шамарина выполнял госконтракты для МО на 442 млн рублей

Пермский телефонный завод "Телта", руководители которого упоминаются в коррупционном деле начальника Главного управления связи Вооруженных сил РФ генерала Вадима Шамарина, получал госконтракты в 2015-2016 годах на поставки для министерства обороны РФ, "Воентелекома" и предприятий оборонно-промышленного.