ТАСС: завод из дела Шамарина выполнял госконтракты для МО на 442 млн рублей

Пермский телефонный завод "Телта", руководители которого упоминаются в коррупционном деле начальника Главного управления связи Вооруженных сил РФ генерала Вадима Шамарина, получал госконтракты в 2015-2016 годах на поставки для министерства обороны РФ, "Воентелекома" и предприятий оборонно-промышленного.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии