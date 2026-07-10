Швейцарские ученые создали квантовый чип с механической памятью — он решает проблему масштабирования

Ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) представили прототип квантового чипа, использующего для хранения данных не электромагнитные поля, а микроскопические механические колебания.
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