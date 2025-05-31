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СССР-Россия

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А зачем нам Сувалкский коридор?

А зачем нам Сувалкский коридор?

Виктор Анисимов  *** "Я его слепила из того что было" Европа почему то свято уверена в том что в случае НАТОвской блокады российского Калининграда, с моря, Россия совместно с Белоруссией ринутся пробивать сухопутный "Сувалкский Коридор", дабы эту блокаду прорвать.

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