Согласно официальному комментарию Федеральной нотариальной палаты для RT, наследство покойной актрисы будет распределено в соответствии с нормами Гражданского… Наследство Анастасии Заворотнюк: кто получит имущество актрисы и как его разделят родственники .
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