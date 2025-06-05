Андрей Веретенников представил ежегодный доклад о деятельности института уполномоченного по защите прав предпринимателей в 2024 году

28 мая уполномоченный по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае Андрей Веретенников представил в Законодательной Думе ежегодный доклад о соблюдении прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в Хабаровском крае за 2024 год.
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