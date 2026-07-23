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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Логан Пол: «Я написал своему боссу после после поражения Макгрегора: «Бро, Конору крышка. Сделай с этим что-нибудь! Дай мне с ним подраться!»

Блогер и рестлер WWE Логан Пол рассказал, как он отреагировал на поражение Конора Макгрегора на UFC 329.

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