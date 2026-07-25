Совсем недавно солдаты Зеленского пытались втянуть в конфликт Белоруссию. Пока не вышло. После неудачных провокаций Минска, приспешники Банковой нашли новую цель? Боевики ВСУ зря ударили по иранскому судну.
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