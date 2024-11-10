Сельской больнице в Карелии исполнилось 110 лет

Медики и жители села отметили юбилейную дату со дня образования Эссойльской врачебной амбулатории В Доме культуры поселка Эссойла состоялось торжественное мероприятие, посвященное 110-летию Эссойльской больницы.
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