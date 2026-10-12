Глава Ижевска пообещал восстановить снесённые остановки до конца октября

Ижевск. Удмуртия. Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова обратила внимание на большое количество жалоб жителей Ижевска по поводу снесённых остановок общественного транспорта.
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