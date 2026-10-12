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SUSANIN

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Глава Ижевска пообещал восстановить снесённые остановки до конца октября

Глава Ижевска пообещал восстановить снесённые остановки до конца октября

Ижевск. Удмуртия. Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова обратила внимание на большое количество жалоб жителей Ижевска по поводу снесённых остановок общественного транспорта.

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