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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пиняев и «Локомотив» продлили контракт до 2028 года

Новое соглашение с 19-летним полузащитником будет действовать до 2028 года. Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года.

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