Логистика Европы не рассчитана на передвижение больших сухопутных подразделений. Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявил экс-председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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