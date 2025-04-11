RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 511 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Амара Карпова
    ❤️Приветствующий во...
  • Eduard
    Путин обязан вернуть Прибалтику России,решится вопрос и с Калининградской областью!В Челябинске пред...
  • Eduard
    Думают Балтийское море их? Когда воевалиу кого купили?Мошейники они!Патрушев назвал о...

Фестиваль «От Винта!» запускает цикл мероприятий проекта «Инженеры Победы»

Фестиваль «От Винта!» запускает цикл мероприятий проекта «Инженеры Победы»

Международный фестиваль молодёжного научно-технического творчества «От Винта!» (действует под эгидой Минпромторга России) объявляет о старте цикла мероприятий международного исторического проекта «Инженеры Победы», приуроченных к 80-летию победы в Великой Отечественной войне и 20-летию фестиваля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх