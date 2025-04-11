Фестиваль «От Винта!» запускает цикл мероприятий проекта «Инженеры Победы»

Международный фестиваль молодёжного научно-технического творчества «От Винта!» (действует под эгидой Минпромторга России) объявляет о старте цикла мероприятий международного исторического проекта «Инженеры Победы», приуроченных к 80-летию победы в Великой Отечественной войне и 20-летию фестиваля.
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