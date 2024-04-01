Спикер Джонсон: законопроект о помощи Украине будет рассмотрен после каникул

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что законопроект по выделению помощи Украине будет рассмотрен после пасхальных каникул, которые заканчиваются 9 апреля, анонсировав "важные нововведения".
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