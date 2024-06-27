Диетолог Ливанцова: одной из причин депрессии могут являться проблемы с микробиотой

Правильный выбор продуктов может помочь справиться с этой проблемой По данным ВОЗ, более 260 миллионов человек в мире страдают от депрессии, при этом 30-40% из них не ощущают эффекта от приема лекарственных препаратов, отметила в интервью радио Sputnik врач-диетолог Елена Ливанцова.