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Петербургский дневник

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Диетолог Ливанцова: одной из причин депрессии могут являться проблемы с микробиотой

Правильный выбор продуктов может помочь справиться с этой проблемой По данным ВОЗ, более 260 миллионов человек в мире страдают от депрессии, при этом 30-40% из них не ощущают эффекта от приема лекарственных препаратов, отметила в интервью радио Sputnik врач-диетолог Елена Ливанцова.

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