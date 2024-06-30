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Почти как в Севастополе: В Одессе недалеко от купающихся людей прогремел взрыв

Почти как в Севастополе: В Одессе недалеко от купающихся людей прогремел взрыв

В Одессе недалеко от купающихся людей прогремел взрыв. Всё было почти как в Севастополе, но, как отмечают СМИ, никто из мирного населения не пострадал.

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