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Петербургский дневник

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На станции метро «Путиловская» устанавливают эскалаторы

На станции метро «Путиловская» устанавливают эскалаторы

Продолжается также монтаж потолочного зонта На строительной площадке станции «Путиловская» Красносельско-Калининской линии (коричневой) Петербурга продолжается монтаж эскалаторов, сообщается в Телеграм-канале о подземной жизни города «Подземник».

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