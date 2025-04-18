Падение доллара: президент США требует от ФРС немедленно снизить базовую ставку

Американский доллар стремительно обесценивается, потеряв с начала года 8,22% своей стоимости. Как подчеркивают аналитики, объемы покупок облигаций США падают: инвесторы опасаются за свои сбережения, поскольку глава Центробанка Джером Пауэлл намекнул на рост ключевой ставки.